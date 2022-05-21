Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Başkaları gibi seçimden seçime vatandaşın kapısını çalanlardan olmadık"
AA - Muhammet Fatih Demirci - Güncel
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi ve karşılanması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşları ADANA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Gençlik Kolları tarafından Adana'da düzenlenen "Bir Gençlik Şöleni" etkinliğinde, Yeni Adana Stadyumu'nda yer bulamayan...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi ve karşılanması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşları ADANA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Gençlik Kolları tarafından Adana'da düzenlenen "Bir Gençlik Şöleni" etkinliğinde, Yeni Adana Stadyumu'nda yer bulamayan vatandaşlara, stadın dışında kurulan sahneden hitap etti. (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her karış toprağında bir şehidin yattığı bu mübarek vatanı kavgadan, kaostan medet uman kan tüccarlarının insafına bırakmayacağız."
AA / Muhammet Fatih Demirci - Güncel