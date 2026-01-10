Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Basın Mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü Kutladı

Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da yaptığı bir ziyaretin ardından kendisini bekleyen gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı. Erdoğan, "Çalışan Gazeteciler Günü'nün yıl dönümünde sizlerle burada bir arada olmanın mutluluğu içindeyiz. Daha nice yıl dönümlerini inşallah beraberce yaşama fırsatımız olur" dedi.

Cumhurbaşkanlığı'nın resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, "Beyoğlu'ndaki Tophane Tayfun Spor Kulübü'nü ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, çıkışta kendisini takip eden gazetecilerle sohbet etti ve basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Erdoğan'ın, Tophane Tayfun Spor Kulübü'nün top oynadığı yıllarda çok gelip gittiği bir yer olduğunu ve buraya uğrama fırsatı bulduğunu belirterek, "Özellikle de Çalışan Gazeteciler Günü'nün yıl dönümünde sizlerle burada bir arada olmanın mutluluğu içindeyiz. Daha nice yıl dönümlerini inşallah beraberce yaşama fırsatımız olur. Bu vesileyle sizlere hayırlı yıl dönümleri temenni ediyorum. Sizleri de Allah'a emanet ediyorum" ifadelerini kullandığı aktarıldı.

Kaynak: ANKA / Güncel
