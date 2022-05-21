Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı sonrasında savunma sanayii alanında İsveç'in Türkiye'ye uyguladığı kısıtlamaların kaldırılması... - Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı sonrasında savunma sanayii alanında İsveç'in Türkiye'ye uyguladığı kısıtlamaların kaldırılması...
AA - Zeynep Rakipoğlu - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı sonrasında savunma sanayii alanında İsveç'in Türkiye'ye uyguladığı kısıtlamaların kaldırılması gerektiğini ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı sonrasında savunma sanayii alanında İsveç'in Türkiye'ye uyguladığı kısıtlamaların kaldırılması gerektiğini ifade etti.
AA / Zeynep Rakipoğlu - Güncel