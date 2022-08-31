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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, BALIKÇILARA BEREKETLİ BİR AV SEZONU DİLEDİ

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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, 1 Eylül'de başlayacak yeni av sezonuyla ilgili balıkçılara bereketli bir sezon diledi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Su Ürünleri Av Sezonu Açılış Programı'nda katıldı. Programın ardından Bakan Kirişci bir balıkçı gemisinin açılışını yaptı. Burada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakan Kirişci, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gemi ve programla ilgili bilgileri paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Kardeşlerimizin hepsine en kalbi duygularla selamlarımı ve sevgilerimi iletiyorum. Bütün kardeşlerimize, balıkçılığı sürdüren kardeşlerimize başarılar diliyorum. Vira Bismillah deyip inşallah yeni sezonu başlatalım' dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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