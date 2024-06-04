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Erdoğan: Türkmenistan'da üretilecek gazın Türkiye'ye ve Avrupa'ya aktarılması artık zaman meselesi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'la Türkiye'nin ortak projelerinin bölgenin ve Avrupa'nın enerji güvenliğine önemli katkılar sağladığını belirterek, Türkmenistan'da üretilecek gazın Türkiye'ye ve Avrupa'ya aktarılması ve TANAP'ın kapasitesinin genişletilmesinin artık zaman meselesi olduğunu söyledi. Erdoğan, Türk dünyası olarak enerji alanında da işbirliklerini ileri seviyelere taşımak ve derinleştirmek istediklerini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'la Türkiye'nin ortak projelerinin sadece iki ülkeye değil bölgenin ve Avrupa'nın enerji güvenliğine de önemli katkılar sağladığını belirterek " Türkmenistan'da üretilecek gazın ortak çabalarımızla Türkiye'ye ve Avrupa'ya aktarılması ve TANAP'ın kapasitesinin genişletilmesi artık sadece zaman meselesidir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen 29. Uluslararası Hazar Petrol ve Doğal Gaz Fuarı'nın açılışına mesaj gönderdi. Erdoğan'ın mesajını Enerji ve Doğal Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar okudu.

Bakü Enerji Haftası kapsamında düzenlenen tüm etkinliklerin olumlu sonuçlara öncülük etmesini dilediğini belirten Erdoğan, bu organizasyonun Türkiye ile Azerbaycan arasındaki işbirliğinin derinleşmesine vesile olması ve bölgenin barış ve istikrarına katkılar sunması temennisinde bulundu.

Erdoğan, Türkiye ile Azerbaycan'ın her alanda olduğu gibi enerji alanında da güçlü ilişkiye sahip olduğunu vurgulayarak, "Uzun yıllara dayanan ve Bakü-Tiflis-Ceyhan, Bakü-Tiflis-Erzurum boru hatları ve TANAP gibi altyapı yatırımları ile taçlandırdığımız işbirliğimiz sadece Türkiye ve Azerbaycan'a fayda sağlamamış, bölgenin ve Avrupa'nın enerji güvenliğine de önemli katkılar yapmıştır. Türkmenistan'da üretilecek gazın ortak çabalarımızla Türkiye'ye ve Avrupa'ya aktarılması ve TANAP'ın kapasitesinin genişletilmesi artık sadece zaman meselesidir. Bu konulardaki çalışmalarımızın çok yakında meyve vermesi şüphesiz Türkiye ve Azerbaycan'ın bir başka ortak başarısı olacaktır." ifadelerini kullandı.

Türk dünyası olarak ülkeler arasında siyasi, ekonomik, ticari, güvenlik, askeri, savunma sanayisi, ulaştırma, sağlık, eğitim ve kültür alanlarında olduğu gibi enerji alanında da işbirliklerini daha da ileri seviyelere taşımak ve derinleştirmek arzusunda olduklarını kaydeden Erdoğan, şu değerlendirmede bulundu:

"Türk Devletleri Teşkilatının müteakip zirvesinin önümüzdeki ay Can Azerbaycan'ın ev sahipliğinde Şuşa'da düzenlenecek olmasından memnuniyet duyduğumu da bu vesileyle belirtmek isterim. Tarihi İpek Yolu'nu raylar üzerinden hayata geçiren Orta Koridor'un belkemiği olan Bakü-Tiflis-Kars demir yolunun modernizasyon çalışmaları tamamlanarak yeniden tam faaliyete geçmesiyle yük taşımacılığında sağlanacak 6 katlı kapasite artışı bölgesel ulaşım ağının geliştirilmesi bakımından stratejik bir öneme sahiptir.

Yenilenebilir enerjide, yeni teknolojilerde ve enerji kaynak çeşitliliğinde iki ülke olarak işbirliğimizi perçinliyoruz. Nahçıvan üzerinden elektrik ihracatı ve Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı projelerini en yakın zamanda tamamlamayı hedefliyoruz. Güney Kafkasya'da kalıcı barış ve istikrar temelinde yükselecek huzur ve refahın sağlanması için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Azerbaycan ve Ermenistan arasında son dönemde kaydedilen olumlu gelişmeleri memnuniyetle karşılıyor ve imzalanacak barış anlaşmasını bölgenin geleceği bakımından tarihi bir fırsat olarak gördüğümüzü bir kez daha belirtmek istiyorum."

Erdoğan, Azerbaycan'ın 11-22 Kasım 2024'te Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29 Taraflar Konferansına (COP 29) ev sahipliği yapacağını hatırlatarak konferansın hazırlık sürecinde her türlü desteği vermeğe hazır olduklarını belirtti. ???????

Kaynak: AA / Güncel

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