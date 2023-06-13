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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü'de şehitlikleri ziyaret etti

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü'de şehitlikleri ziyaret ettiAZERBAYCAN, (DHA) ? Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan ziyareti kapsamında geldiği başkent Bakü'de, Haydar Aliyev'in kabrini ziyaret edip daha sonra Azerbaycan ve Türk şehitliklerine çelenk koydu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü'de şehitlikleri ziyaret etti

AZERBAYCAN, (DHA) ? Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan ziyareti kapsamında geldiği başkent Bakü'de, Haydar Aliyev'in kabrini ziyaret edip daha sonra Azerbaycan ve Türk şehitliklerine çelenk koydu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Haydar Aliyev Azerbaycan Bakü Güncel Haberler

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