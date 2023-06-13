Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü'de şehitlikleri ziyaret etti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü'de şehitlikleri ziyaret ettiAZERBAYCAN, (DHA) ? Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan ziyareti kapsamında geldiği başkent Bakü'de, Haydar Aliyev'in kabrini ziyaret edip daha sonra Azerbaycan ve Türk şehitliklerine çelenk koydu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü'de şehitlikleri ziyaret etti
AZERBAYCAN, (DHA) ? Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan ziyareti kapsamında geldiği başkent Bakü'de, Haydar Aliyev'in kabrini ziyaret edip daha sonra Azerbaycan ve Türk şehitliklerine çelenk koydu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel