Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bakmadıkları tek yer milletin gönlüydü, talepleriydi (2)

TEKSTİL FABRİKASINDA KADIN İŞÇİLERLE BİR ARAYA GELDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Denizli programı kapsamında 29 Ekim Bulvarı Özay Gönlüm Meydanı'ndaki Çevreyolu 2'nci Kısım ve Honaz Tüneli, TOKİ 1449 konut 50 dükkan, Denizli İçme Suyu Arıtma Tesisi ile yapımı tamamlanan projelerin toplu açılış törenin ardından Denizli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir teksil fabrikasında çalışan kadınlarla bir araya geldi. Burada basına kapalı olarak kadınlarla görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki AK Parti Denizli İl Genişletilmiş Toplantısı'na katıldı. Toplantıda konuşan Erdoğan, "Bugün Denizli yine muhteşemdi. Gittiğimiz her yerde Denizli'nin güzel insanlarının sevgisine bizzat şahit olduk. Toplu açılış törenimizi yaptığımız 29 Ekim Bulvarı'nı hıncahınç dolduran vatandaşlarımızın coşkusu ise gerçekten görülmeye değerdi. Ardından Deniz Tekstil'de kadınlarımızla yaptığımız buluşma bir başkaydı, çok güzeldi. Deniz Tekstil'in Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Hanımın orada gösterdiği ev sahipliği her şeye değerdi. Partim adına kendisine, babasına özellikle çok teşekkür ediyorum" dedi.

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ,