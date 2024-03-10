Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul'un ulaşım sorununu hafifletmeyi görev edindik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un giderek ağırlaşan trafik ve ulaşım sorununu hafifletmeyi görev edindiklerini belirterek, "5 yıl bitti, 5 yıl. Büyükşehir Belediyesi acaba kaç metro hattı yaptı? Yalandan başka bir şey yok. Rahmetli Kadir Bey'in yaptıklarına sahip çıkıyor, bizim yaptıklarımıza sahip çıkıyor." dedi.

Bakırköy Sahil-Bahçelievler-Güngören-Bağcılar Kirazlı Metro Hattı'nın açılışı dolayısıyla Molla Gürani İstasyonu'nda düzenlenen törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un ulaşımını rahatlatacak bir projenin açılışı nedeniyle vatandaşlarla bir araya geldiklerini, metro ve raylı sistem çalışmalarına hız kesmeden devam ettiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ocak ayının son günlerinde İstanbul Havalimanı'na kadar uzanan 37,5 kilometre uzunluğundaki metro hattının Gayrettepe ile Kağıthane arasındaki bölümünü hizmete sunduklarını, böylece İstanbul'u hızı saatte 120 kilometreye çıkan, günlük 600 bin yolcu kapasiteli çok önemli bir yatırıma kavuşturduklarını belirtti.

İki hafta önce de "Kazlıçeşme-Sirkeci Raylı Sistemi ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım" projesini devreye aldıklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, neredeyse 1,5 asır boyunca şehre hizmet etmiş bu hattı tarihi kimliğine uygun şekilde yeni bir tasarımla, teknolojinin son imkanlarıyla tekrar ayağa kaldırdıklarını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu projeyle İstanbul'un raylı sistem hattı yanında turizm, spor, gezinti, bisiklet ve diğer imkanlarıyla göz kamaştırıcı bir sosyal ve kültürel değere sahip olduğunu ifade etti.

İstanbul'un giderek ağırlaşan trafik ve ulaşım sorununu hafifletmeyi görev edindiklerini, "Uğraştıran değil, ulaştıran İstanbul" olacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "5 yıl bitti, 5 yıl. Büyükşehir Belediyesi acaba kaç metro hattı yaptı? Yalandan başka bir şey yok. Rahmetli Kadir Bey'in yaptıklarına sahip çıkıyor, bizim yaptıklarımıza sahip çıkıyor. Veyahut da metronun adımı atılıyor, geliyor ona dolgu yapıyor. Sen busun ya, yaptığın bir şey yok. Dürüst ol dürüst! Fakat 31 Mart akşamı ben inanıyorum ki İstanbullu kardeşlerim bu yalana, dolana, talana, prim vermeyecek, 'Yolun açık olsun.' diyecek." ifadelerini kullandı.

Tören alanındaki vatandaşlara "Buna hazır mıyız?", "31 Mart akşamına kadar ana kademe, kadın kolları, gençler çalışıyor muyuz?" ve "Çok çalışıyor muyuz?" sorularını yönelten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "evet" yanıtını aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu duvarlardaki hani 'Tam ileri' diyor ya. İşte o tam ileriye, şimdi ona 'Tam ileri, yolun açık olsun.' demek lazım. ve ben İstanbul bu kararı verdi diyorum. Yeni ulaştırma projelerini, yeni metro hatlarını tek tek hayata biz geçiririz. Açılışını yapmak üzere bir araya geldiğimiz Bakırköy Sahil-Bahçelievler-Güngören-Bağcılar Kirazlı Metro Hattı, bu çabalarımızın en son örneğidir. Uzunluğu 8,4 kilometre olan, günlük 1 milyon yolcu kapasiteli hattımızın üzerinde 7 istasyon bulunuyor. Metro hattımız, Kirazlı istasyonunda Başakşehir-Kirazlı hattı ile İncirli istasyonunda metrobüs ve Aksaray-Atatürk Havalimanı hattı ile Özgürlük Meydanı istasyonunda Marmaray ile Bakırköy istasyonunda ise İDO deniz otobüsleriyle entegre olacaktır."

(Sürecek)