Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Soylu' nun telefonundan askerlerin bayramını kutladı

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun telefonundan Hakkari Mahya Tepe Üs Bölgesi'ndeki askerlerin bayramını kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun telefonundan Hakkari Mahya Tepe Üs Bölgesi'ndeki askerlerin bayramını kutladı.

HAKKARİ (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Süleyman Soylu Hakkari DHA Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title