Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Kacır ile iş insanları Rahmi Koç ve Ali Koç'u kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile iş insanları Rahmi Koç ve Ali Koç'u kabul etti.