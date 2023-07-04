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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Kacır ile iş insanları Rahmi Koç ve Ali Koç'u kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Kacır ile iş insanları Rahmi Koç ve Ali Koç'u kabul etti

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile iş insanları Rahmi Koç ve Ali Koç'u kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile iş insanları Rahmi Koç ve Ali Koç'u kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

Kaynak: AA / Ali Kemal Akan - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Mehmet Fatih Kacır Rahmi Koç Güncel Haberler

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