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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bahçelievler-Kirazlı metrosunu, Yenikapı-İncirli-Sefaköy metrosunu, Halkalı- İstanbul Havalimanı raylı sistem bağlantısını bu...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bahçelievler-Kirazlı metrosunu, Yenikapı-İncirli-Sefaköy metrosunu, Halkalı- İstanbul Havalimanı raylı sistem bağlantısını bu...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bahçelievler-Kirazlı metrosunu, Yenikapı-İncirli-Sefaköy metrosunu, Halkalı- İstanbul Havalimanı raylı sistem bağlantısını bu yıl bitiriyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bahçelievler-Kirazlı metrosunu, Yenikapı-İncirli-Sefaköy metrosunu, Halkalı- İstanbul Havalimanı raylı sistem bağlantısını bu yıl bitiriyoruz."

Kaynak: AA / Mustafa Hatipoğlu - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Bahçelievler Halkalı Güncel Haberler

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