Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bahçelievler-Kirazlı metrosunu, Yenikapı-İncirli-Sefaköy metrosunu, Halkalı- İstanbul Havalimanı raylı sistem bağlantısını bu...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bahçelievler-Kirazlı metrosunu, Yenikapı-İncirli-Sefaköy metrosunu, Halkalı- İstanbul Havalimanı raylı sistem bağlantısını bu yıl bitiriyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bahçelievler-Kirazlı metrosunu, Yenikapı-İncirli-Sefaköy metrosunu, Halkalı- İstanbul Havalimanı raylı sistem bağlantısını bu yıl bitiriyoruz."
Kaynak: AA / Mustafa Hatipoğlu - Güncel