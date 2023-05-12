Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçelievler Belediyesini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bahçelievler Belediyesini ziyaret etti.

Bahçelievler'de gerçekleştirilen halk buluşmasında vatandaşlara hitap eden Erdoğan, ardından belediye binasına geçti.

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır tarafından karşılanan Erdoğan, burada bir süre kaldıktan sonra 3. Türkiye Gençlik Zirvesi'ne katılmak üzere belediyeden ayrıldı.

Erdoğan, belediye çıkışında kendisini bekleyen kalabalığı selamladıktan sonra aracına geçti.

Erdoğan'a ziyareti sırasında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de eşlik etti.