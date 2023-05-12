Üye Girişi
Haberi Paylaş
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçelievler Belediyesini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçelievler Belediyesini ziyaret etti

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bahçelievler Belediyesini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bahçelievler Belediyesini ziyaret etti.

Bahçelievler'de gerçekleştirilen halk buluşmasında vatandaşlara hitap eden Erdoğan, ardından belediye binasına geçti.

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır tarafından karşılanan Erdoğan, burada bir süre kaldıktan sonra 3. Türkiye Gençlik Zirvesi'ne katılmak üzere belediyeden ayrıldı.

Erdoğan, belediye çıkışında kendisini bekleyen kalabalığı selamladıktan sonra aracına geçti.

Erdoğan'a ziyareti sırasında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de eşlik etti.

Kaynak: AA / Mehmet Yusuf Melikoğlu - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Hakan Bahadır Bahçelievler Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title