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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(BAE ile) Yatırımların teşviki, güvenlik, yenilenebilir enerji ve taşımacılık gibi alanlarda hukuki altyapıyı...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(BAE ile) Yatırımların teşviki, güvenlik, yenilenebilir enerji ve taşımacılık gibi alanlarda hukuki altyapıyı sağlamlaştıralım istiyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(BAE ile) Yatırımların teşviki, güvenlik, yenilenebilir enerji ve taşımacılık gibi alanlarda hukuki altyapıyı sağlamlaştıralım istiyoruz."

Kaynak: AA / Mümin Altaş - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Güncel Haberler

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