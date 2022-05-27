Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Dışişleri Bakanı Al Nahyan'ı kabul etti - Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Dışişleri Bakanı Al Nahyan'ı kabul etti
AA - Berk Özkan - Güncel
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan'ı kabul etti.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan'ı kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Dolmabahçe Cumhurbaşkanlığı Ofisi'ndeki kabulü basına kapalı gerçekleşti.
AA / Berk Özkan - Güncel