Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Dışişleri Bakanı Al Nahyan'ı kabul etti - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Dışişleri Bakanı Al Nahyan'ı kabul etti

AA - Berk Özkan - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Dışişleri Bakanı Al Nahyan'ı kabul etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan'ı kabul etti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Dolmabahçe Cumhurbaşkanlığı Ofisi'ndeki kabulü basına kapalı gerçekleşti.

AA / Berk Özkan - Güncel

Birleşik Arap Emirlikleri Recep Tayyip Erdoğan Mevlüt Çavuşoğlu Türkiye Güncel Haberler

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