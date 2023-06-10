CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BAE DEVLET BAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan ile görüştü.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan ile Atatürk Havalimanı'nda görüşmesi saat 18.45 sıralarında başladı. Yaklaşık 30 dakika süren görüşme basına kapalı gerçekleşti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel