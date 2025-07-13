Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile telefonda görüştü

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Erdoğan, "Terörsüz Türkiye" süreciyle terörün hem Türkiye'nin hem de bölgenin gündeminden tamamen çıkartılması için önemli bir adım attıklarını ve bunun kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

Al Nahyan da Türkiye'nin "Terörsüz Türkiye" hedefinin, bölgenin güvenliğine önemli katkı sağlayacağını belirterek, Türkiye'nin bu süreci başarıyla tamamlaması temennilerini iletti.

Erdoğan, ayrıca, Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin stratejik ortaklığının her alanda olumlu etkilerinin görüldüğünü, iki ülkenin savunma sanayisi ve yeni teknolojiler başta olmak üzere birçok konuda büyük potansiyeli bulunduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Abu Dabi'de başlatılan Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış görüşmelerini yakından takip ettiğini, Kafkaslarda sükunetin sağlanmasına yönelik çabaları desteklemeye devam edeceklerini belirtti.

Kaynak: AA / Merve Yıldızalp - Güncel
Fransa'nın sömürgesi Yeni Kaledonya'da özel statülü bir devlet kuruluyor

Tarihi anlaşma! Yeni bir devlet kuruluyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.