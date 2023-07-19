Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile El Vatan Sarayı'nda bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile El Vatan Sarayı'nda bir araya geldi.

Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan ve BAE Devlet Başkanı Nahyan COP28 Dünya Çevre Zirvesi için hazırlanan bileklik ile birlikle poz verdi.