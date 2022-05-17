Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE'de - Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE'de
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Eski Başkanı Şeyh Halife bin Zayed El Nahyan'ın vefatı nedeniyle taziye ziyareti amacıyla Abu Dabi'ye geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Eski Başkanı Şeyh Halife bin Zayed El Nahyan'ın vefatı nedeniyle taziye ziyareti amacıyla Abu Dabi'ye geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, taziye ziyareti kapsamında BAE Devlet Başkanı ve Abu Dabi Emiri Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan'la görüştü.
Demirören Haber Ajansı / Güncel