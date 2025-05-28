Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın Müstakillik Günü'nü tebrik etti Açıklaması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın Müstakillik Günü'nü tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın Müstakillik Günü'nü tebrik etti.
Erdoğan, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, şu ifadeleri kullandı:
"Can Azerbaycan'ın 28 Mayıs Müstakillik Günü'nü tebrik ediyorum. Hayatları pahasına Azerbaycan'ın bağımsızlığına sahip çıkan, istiklal ve istikbal yolunda verdiğimiz şanlı mücadeleleri şehadetleriyle taçlandıran tüm kahramanlarımızı rahmet ve saygıyla yad ediyorum."
Kaynak: AA / Özcan Yıldırım - Güncel