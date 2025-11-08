Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den ayrıldı

Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "8 Kasım Zafer Günü" törenine katılmak üzere geldiği Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den, "TC-TUR" uçağıyla Türkiye'ye hareket etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'ndan, Azerbaycan Başbakan Birinci Yardımcısı Yagub Eyyubov, Dışişleri Bakan Yardımcısı Samir Şerifov, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov ve Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün uğurladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile beraberindeki heyet de Azerbaycan'dan ayrıldı.

Kaynak: AA / Merve Yıldızalp Yormaz - Güncel
