Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'nü kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın 18 Ekim Bağımsızlık Günü'nü tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Can dostumuz, kardeşimiz, göz bebeğimiz Azerbaycan'ın 18 Ekim Bağımsızlık Günü'nü en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Bu gurur gününde değerli gardaşım İlham Aliyev'i ve tüm Azerbaycan halkını muhabbetle selamlıyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Mikail Bıyıklı - Güncel
