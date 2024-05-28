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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'nü kutladı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Azerbaycan'ın bağımsızlık gününü tebrik ederek, Azerbaycanlı kardeşlerin gurur ve sevincini paylaştığını belirtti. Ayrıca, müstakillik uğruna şehit düşen kahramanlara saygı ve rahmet dileğinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tek millet, iki devlet ruhuna sahip olduğumuz Azerbaycan'ın 28 Mayıs Bağımsızlık Günü'nü tebrik ediyor, tüm Azerbaycanlı kardeşlerimizin haklı gururunu ve sevincini yürekten paylaşıyorum. Müstakillik uğruna şehit düşen kahramanlarımızı saygı ve rahmetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

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