Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'nü kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tek millet, iki devlet ruhuna sahip olduğumuz Azerbaycan'ın 28 Mayıs Bağımsızlık Günü'nü tebrik ediyor, tüm Azerbaycanlı kardeşlerimizin haklı gururunu ve sevincini yürekten paylaşıyorum. Müstakillik uğruna şehit düşen kahramanlarımızı saygı ve rahmetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.