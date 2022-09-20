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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Azerbaycan-Ermenistan) İki ülke arasında en kısa zamanda kapsamlı bir barış anlaşması imzalanmasının mümkün olduğuna...

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Azerbaycan-Ermenistan) İki ülke arasında en kısa zamanda kapsamlı bir barış anlaşması imzalanmasının mümkün olduğuna...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Azerbaycan-Ermenistan) İki ülke arasında en kısa zamanda kapsamlı bir barış anlaşması imzalanmasının mümkün olduğuna inanıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Azerbaycan-Ermenistan) İki ülke arasında en kısa zamanda kapsamlı bir barış anlaşması imzalanmasının mümkün olduğuna inanıyoruz."

Kaynak: AA / Eda Özdener - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Togo Cumhuriyeti Azerbaycan Ermenistan Güncel Haberler

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