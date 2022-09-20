Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Azerbaycan-Ermenistan) İki ülke arasında en kısa zamanda kapsamlı bir barış anlaşması imzalanmasının mümkün olduğuna...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Azerbaycan-Ermenistan) İki ülke arasında en kısa zamanda kapsamlı bir barış anlaşması imzalanmasının mümkün olduğuna inanıyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Azerbaycan-Ermenistan) İki ülke arasında en kısa zamanda kapsamlı bir barış anlaşması imzalanmasının mümkün olduğuna inanıyoruz."
Kaynak: AA / Eda Özdener - Güncel