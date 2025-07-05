Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtladı: (3)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "CHP'nin birinci parti olması diye bir durum söz konusu değil. Onlar ne kadar anket yapıyorlarsa, biz de yaptırıyoruz. Türkiye'de birinci parti AK Parti'dir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan ziyaretinin ardından yurda dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Türkiye'nin dış politikası ile ilgili "Dünya beşten büyüktür","Daha adil bir dünya mümkün" söylemleri ekseninde, mevcut küresel çatışmalar karşısında atılacak yeni adımların sorulması üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu yanıtı verdi:

"Biz dış politikayı kavgacı bir ruhla değerlendirmiyoruz. Biz barış politikasını öne çıkararak adımlarımızı atıyoruz, atmaya da devam edeceğiz. Şu anda etrafımızdaki ateş çemberinin tuzağına hamdolsun düşmedik ve düşmeyeceğiz. Çevremizle iş birliği halinde, dayanışma halinde dış politika anlayışımızı barış eksenli olarak sürdüreceğiz. Gelişmeler de zaten onu gösteriyor. Bizi tuzağa çekmek isteyenlere de biz tam aksine 'Daha adil bir dünya mümkün' diyerek yaklaşıyoruz. 'Dünya beşten büyüktür' diyerek yaklaşıyoruz. Bu konuda yaptığımız dış politika müzakerelerinde o ülkeleri de buraya çekiyoruz. Bu anlayışımız yüksek kabul görüyor ve böylece bu süreci devam ettiriyoruz, devam ettireceğiz. Yani karşımızdaki muhataplarımız bizi ne kadar kavgaya çekme gayreti içinde olsalar da o tuzağa biz düşmeyeceğiz."

Tüm platformlarda Türkiye'nin haklı tezlerini anlatmaya, durmadan dinlenmeden devam ettiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin haklılığını kabul edenlerin sayısının her geçen gün daha da artmasından memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Daha adil bir dünya mümkün" ve "Dünya beşten büyüktür" söylemlerinin artık Türkiye'nin dış politika vizyonu haline geldiğini aktararak, bu vizyonun iç kamuoyunda da ciddi karşılık bulduğunu, Türkiye'nin dış politikadaki bağımsız duruşunun vatandaşlar için de gurur ve güven kaynağı haline geldiğini vurguladı.

Bu durumun kendilerine motivasyon sağladığını, mazlum ve mağdur coğrafyaların sesi olmak, dünyada "efendiler-köleler" düzeninin hakim olmadığını göstermek için çalıştıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünyadaki adaletsizliklerin kaynağının güçlünün haklı görülmesi olduğunu anlatmaya devam edeceğiz. Daha adil bir dünyanın temelinin haklı ile haksızı en adil biçimde ayırmakla atılabileceğini anlatacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyanın geleceğine dair kararları bir avuç karar vericinin değil, ancak bütün dünyayı oluşturan milletlerin eşit biçimde verebileceğini haykıracaklarını, son yıllarda yaşanan sistem krizinin temelinde bu çarpıklığın yattığının artık daha fazla anlaşıldığını söyledi.

Bu durumun sorumluluklarını artırdığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sesimizi daha güçlü çıkartmalı, daha fazla insana bu gerçekleri anlatmalıyız. Bunun için konvansiyonel yöntemlerin yanı sıra yeni iletişim araçlarının da kullanmalıyız. Sesimizi ve sözümüzü taşıyacak ve yayacak yeni medya araçlarını da en etkin biçimde kullanmaya gayret göstereceğiz. Türkiye olarak güçlü bir ahlaki argümanla bölgesel liderliğimizi perçinleyerek, küresel ligde üst sıralara yükselmeyi hedefliyoruz. ve tüm bunları, yalnızca söylemle değil; altyapı, eğitim, ekonomi, savunma ve diplomasi ekseninde somut projelerle de destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

"CHP'nin siyaseti artık karşılıksız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir gazetecinin "Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi 100 gündür, vatandaşları halkı, sokağa çağırıyor. 'Ekrem İmamoğlu'na özgürlük' istiyorlar. Erken seçim taleplerini dile getiriyorlar. Ancak bunda çok başarılı olduklarını görmedik. Vatandaş sokağa çıkmıyor. Sizce toplumun, halkın, CHP'ye ve onların aşırı sert siyaset yapma biçimine bakışı nasıl? Hala birinci parti olduklarını iddia ediyorlar. Siz nasıl görüyorsunuz?" sorusuna, şu yanıtı verdi:

"CHP'nin siyaseti artık karşılıksız bir siyasettir. Sanal medya üzerinden kendi elleriyle oluşturdukları algı putlarını gerçeklerin sağlam gövdesi bir bir yıkıyor. İnsanların bilinçlerini türlü algı ve manipülasyonlarla yönetebileceklerini düşünüyorlardı, ancak milletimiz bu kirli oyunu fark etti. Vatandaşım sokak eylemlerinin ancak bölücülere, darbecilere hizmet edeceğini biliyor. CHP yöneticilerine tavsiyem sabredip, bağımsız yargının kararlarını beklemeleri yönünde. Bu süreç CHP yönetimi için bir de ayna vazifesi görmeli. CHP yönetimi ülke siyasetine katkı sağlamak yerine, proje üretmek yerine sokak eylemlerinden medet umuyor. Yargı kurumlarımızı yıpratma çabasıyla suçlarını örtmeye, sokak eylemleriyle suçluları aklamaya çalışıyorlar. Bekle, sabret. Bağımsız yargı organlarımız kararını versin, zaten gerçek er ya da geç ortaya çıkacaktır.

Ama bunlar ne kendilerine ne de belediye başkanlarına güvenemedikleri için sokak eylemleriyle konuyu çarpıtma derdindeler. Onlar herhalde biraz da kendilerini rüya sendromları içerisinde görüyorlar. CHP'nin birinci parti olması diye bir durum söz konusu değil. Yani onlar ne kadar anket yapıyorlarsa, biz de o denli anketlerimizi yapıyoruz, yaptırıyoruz. Şu anda Türkiye'de birinci parti AK Parti'dir. AK Parti, Cumhur İttifakı ile beraber bu yolda, emin adımlarla yürüyor. Hele hele yolsuzluk sendromu içerisindeki bir partinin Türk milletinden onay alması mümkün mü? Değil. İşte şu anda en önemli il İstanbul. İstanbul'un ne halde olduğu ortada. Her yerden şu anda çok ciddi pis kokular geliyor. Biz Türkiye'de iktidar partisi olarak emin adımlarla yolumuza devam ediyoruz. İnşallah önümüzdeki hafta Kızılcahamam kampını yapıyoruz. Kızılcahamam kampından sonra da bütün Türkiye'ye teşkilatımız dağılacak ve bütün Türkiye'de il il çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Biz, şu anda sadece işimize bakıyoruz. AK Parti olarak, Cumhur İttifakı olarak bizler inşallah gayretle milletimize hizmette bir yarışın içerisinde olacağız ve bu tür pisliklere de bulaşmadan yolumuza devam edeceğiz."

"Yangınlarla mücadelede bölgemizin en iyi hava ve kara filosuna sahip ülkesiyiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaz aylarının başlamasıyla orman yangını riski açısından en hassas döneme girildiğini hatırlatarak, özellikle Ege ve Akdeniz bölgelerindeki ormanlarda eş zamanlı yangınlar çıktığını anımsattı.

Bu yıl bin 332'si ormanlık alanlarda, bin 808'i orman dışı alanlarda olmak üzere 3 bin 140 yangın çıktığı, sadece son 9 günde çıkan 721 yangının 720'sinin kontrol altına alındığı bilgilerini paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay Dörtyol'daki yangını kontrol altına alma çalışmalarının devam ettiğini ve uçağa gelirken Tarım ve Orman Bakanı ile görüştüğünü aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangılarla havadan ve karadan mücadelenin sürdüğünü belirterek, şöyle devam etti:

"Yangınlarla mücadelede bölgemizin en iyi hava ve kara filosuna sahip ülkesiyiz. Bu bizim mücadelede güçlü kılıyor ve yangınlar büyümeden söndürülüyor. Ancak bazı bölgelerde hava sıcaklıklarının 45 dereceye ulaşması, rüzgarın sertliği ve nem oranının düşüklüğü yangınların kontrolünü zorlaştırıyor. Helikopterlerimiz, uçaklarımız ardı ardına sortiler yapıyor. Karada orman kahramanlarımız arazözlerle, su ikmal araçları ve dozerlerle yangınları söndürmeye çalışıyor. Orman teşkilatımız bu mücadelelerde şehitler vermiş, yaralananlar olmuştur. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza şifa diliyorum. Rüzgar yangınların yayılmasında çok etkili. Ekiplerimiz alevleri durdurmak için etkin tedbirler alıyor. Hava araçları filomuzu genişletmiştik.

27 uçak, 105 helikopter, 14 İHA'dan oluşan hava filosuna sahibiz. Bunun yanında 6 bin kara aracı ve 25 bin orman kahramanımızla yangınlara anında müdahale edebiliyoruz. Her yangının nedeni ile ilgili titiz bir çalışma yürütüyoruz. Bazıları kasıt, bazıları ihmal, bazıları da doğal nedenlerden çıkan yangınlarla ilgili kasıt ve ihmali bulunanlar hakkında adli işlemler süratle yapılıyor. Sabotaj olup olmadığına ilişkin iddialar, emniyet ve jandarma birimlerimizce araştırılıyor. Yakalanan bazı şüphelilerle ilgili adli süreç devam ediyor. Yangınlarla ilgili gerek bakanlarımızdan gerek valilerimizden sürekli bilgi alıyorum. Yangın merkezlerinden anlık durum ve güncellemeleri alarak müdahaleleri yakından takip ediyorum. Yangınların süratle söndürülmesi için gerekli ekiplerimiz ilgili bölgelere gönderilmiştir. Devletimizin imkanları bu yangınların söndürülmesi için seferber edilmiştir. Yangınların yüzde 90'ı ilk 24 saat içinde kontrol altına alındı."

Bu tür yangınlarda Türkiye'nin artık geçmişe kıyasla çok daha hazırlıklı bir ülke olduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ancak vatandaşların özellikle yaz aylarında daha duyarlı olması gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dışarıda, tarım alanlarında ateş yakılmasının yangınlara sebep olduğunu, önemsenmeyen bir kıvılcımın ormanların yanmasıyla sonuçlanabildiğini anımsatarak her orman yangınında vatandaşları provoke etmeye çalışanlarla da mücadele ettiklerini ifade etti.

Yaz mevsimlerinde yaşanan orman yangınları sadece Türkiye'de görülmediğini anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aşırı sıcaklık ve düşük nem yangın riskini dünyanın her yerinde artırıyor. Daha fazla dikkat ve gayretle, yeni yangınlar çıkmadan bu mevsimi geçirmeyi temenni ediyoruz." dedi.

(Bitti)