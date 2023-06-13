Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da resmi törenle karşılandı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da resmi törenle karşılandıAZERBAYCAN, (DHA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından ilk yurt dışı ziyaretleri kapsamında tamamladığı KKTC programının ardından geldiği Azerbaycan'da resmi törenle karşılandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da resmi törenle karşılandı
AZERBAYCAN, (DHA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından ilk yurt dışı ziyaretleri kapsamında tamamladığı KKTC programının ardından geldiği Azerbaycan'da resmi törenle karşılandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel