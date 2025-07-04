Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'da bazı mevkidaşlarıyla görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan, Özbekistan, Kırgızistan ve Tacikistanlı mevkidaşlarıyla bir araya geldi.

Azerbaycan'ın Hankendi şehrinde düzenlenen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 17. Zirvesi'ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, çeşitli temaslarda bulunuyor.

Erdoğan, bu kapsamda Hankendi Kongre Merkezi'nde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ve Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ile görüştü.