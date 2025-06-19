Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Azerbaycan Mahallesi'nde 250 Bininci Afet Konutu Anahtar Teslimi ve Kura Çekim Töreni"ne katılmak için özel uçak ile Kahramanmaraş Havalimanı'na geldi.

Havalimanında Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer ve diğer ilgililerce karşılanan Erdoğan'a yöresel kıyafetli çocuklar çiçek takdim etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı.

Kaynak: AA / Özcan Yıldırım - Güncel
Filmlere konu olacak haber! İnşaat işçileri hazine buldu, 1 adet altın verdikleri arkadaşları...

İnşaat işçileri hazine buldu, 1 adet altın verdikleri arkadaşları...
Acun Ilıcalı'dan Müge Anlı'ya canlı yayında övgü

Acun Ilıcalı'nın Müge Anlı pişmanlığı
Usta sanatçı Mehmet Erenler son yolculuğuna uğurlandı

Usta sanatçı son yolculuğuna uğurlandı! Sevenleri cenazeye akın etti
Yok artık Mourinho! Real Madrid'in yıldızını tek telefonuyla ikna etti

Yok artık Mourinho! Real Madrid'in yıldızını tek telefonuyla ikna etti
Marmaris'ten mide bulandıran görüntüler

Ardı arkası kesilmiyor! Turizm cennetinde skandal görüntüler
Cenazeyi evden çıkaramayınca vinç çağırdılar

Cenazeyi evden çıkaramayınca vinç çağırdılar
İran, Tel Aviv'i böyle vurdu! Füzelerdeki resim detayı dikkat çekti

Tel Aviv yanıyor! Füzedeki detaya dikkat, hepsi şehrin üzerine yağdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.