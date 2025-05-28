Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü
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- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'daki temasları kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü

LAÇIN - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'daki temasları kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın Ermenistan işgalinden kurtardığı topraklarda inşa ettiği 3. havalimanı olan Laçın Uluslararası Havalimanı'nın açılışı ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Laçın'da ikili görüşmelerine başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, temasları kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü. Görüşmede iki lider, Türkiye ile Azerbaycan ikili ilişkilerini daha ileri götürme iradesini karşılıklı teyit etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyareti kapsamında Aliyev ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile birlikte Türkiye-Azerbaycan-Pakistan Üçlü Zirvesi'ne ve 28 Mayıs Bağımsızlık Günü'nün 107. yıl dönümü vesilesiyle düzenlenecek konsere katılacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KAMİL NADİRLİ - Güncel
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