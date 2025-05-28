Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile Laçın Uluslararası Havalimanı'nın Açılış Törenine Katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile Laçın Uluslararası Havalimanı'nın Açılış Törenine Katıldı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Bağımsızlık Günü ve Türkiye-Azerbaycan-Pakistan Üçlü Zirvesi dolayısıyla gittiği Azerbaycan'da, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikte Laçın Uluslararası Havalimanı'nın açılış törenine katıldı.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Bağımsızlık Günü ve Türkiye-Azerbaycan- Pakistan Üçlü Zirvesi dolayısıyla gittiği Azerbaycan'da, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikte Laçın Uluslararası Havalimanı'nın açılış törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Bağımsızlık Günü ve Türkiye-Azerbaycan-Pakistan Üçlü Zirvesi dolayısıyla Azerbaycan'a gitti. RTE Dijital Medya isimli sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Laçın Uluslararası Havalimanı'nın açılış törenine katıldı" denildi.

Laçın Uluslararası Havalimanı'nda Aliyev ve Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün tarafından karşılanan Erdoğan'a Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım eşlik ediyor.

Kaynak: ANKA / Güncel
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