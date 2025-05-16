Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi.
Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu 6. Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Arnavutluk'un başkenti Tiran'da temaslarını sürdürüyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvenin Genel Oturumu sonrası Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü.
Kaynak: AA / Özcan Yıldırım - Güncel