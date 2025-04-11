Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Bir Araya Geldi

(ANTALYA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4. Antalya Diplomasi Forumu nedeniyle Türkiye'de bulunan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4. Antalya Diplomasi Forumu nedeniyle Türkiye'ye gelen Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre görüşmede ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Erdoğan, Türkiye ile Azerbaycan'ın enerji, ulaştırma ve savunma sanayii başta olmak üzere, birçok alanda iş birliğini ileriye taşıyacak adımlar atmaya devam edeceğini belirtti. Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış sürecinin memnuniyet verici olduğunu söyleyen Erdoğan, Türkiye'nin Azerbaycan'ı Güney Kafkasya barışının mimarı olarak görmek istediğini, Türkiye'nin Ermenistan ile normalleşme sürecini dikkatli şekilde sürdürdüğünü ifade etti.