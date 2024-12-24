Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile Telefonda Görüştü

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefonda görüştü. Erdoğan, Aliyev'in doğum gününü kutladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in telefon görüşmesine ilişkin, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından paylaşım yapıldı. Açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Azerbaycan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Azerbaycan'ın D-8 üyeliğinin hayırlı olması dileklerini belirtirken, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış süreci ile ilgili gelişmeleri yakından takip ettiğini, barışın sağlanması ile Güney Kafkasya'nın kalıcı istikrar ve refaha kavuşmasını beklediklerini söyledi" ifadelerine yer verildi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada ise, "Görüşmede Azerbaycan-Ermenistan normalleşme süreci ve bölgesel güvenlik konuları ele alındı. Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinin ardından kaydedilen olumlu gelişme memnuniyetle kaydedilirken, Suriye'nin sosyal ve ekonomik kalkınması konusunda ortak çaba gösterilmesi konusunda mutabakata varıldı" denildi.

Açıklamada ayrıca, "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Aralık'ta Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i aradı. Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Başkanı'nın doğum gününü kutlayarak, çalışmalarında başarılar ve sağlık diledi. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, gösterilen ilgi ve tebriklerden dolayı şükranlarını sundu" denildi.