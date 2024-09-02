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Erdoğan, Aliyev'i Parlamento Seçimleri Zaferi İçin Tebrik Etti

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile yaptığı telefon görüşmesinde, ülkesindeki parlamento seçimlerinde lideri olduğu Yeni Azerbaycan Partisi'nin elde ettiği zafer için Aliyev'i tebrik etti. Erdoğan, seçim sonuçlarının Azerbaycan halkının güvenini yansıttığını ve seçimlerin demokratik bir ortamda gerçekleşmesinin önemini vurguladı.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev'i Azerbaycan'daki parlamento seçimleri zaferi için tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'da düzenlenen parlemento seçimleri nedeniyle Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev'i lideri olduğu Yeni Azerbaycan Partisi'nin zaferi için tebrik etti. İletişim Başkanlığı X hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Aliyev'i Azerbaycan'da düzenlenen parlamento seçimlerinde lideri olduğu Yeni Azerbaycan Partisi'nin zaferi nedeniyle tebrik etti. Seçim sonuçlarının kardeş Azerbaycan halkının Aliyev ve partisinin icraatlarına duyduğu güveni gösterdiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimlerin demokratik bir ortamda, huzur ve sükünet içerisinde gerçekleşmesinin memnuniyet verici olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimlerin 30 yıl aradan sonra ilk kez işgalden kurtarılan bölgeler de dahil Azerbaycan'ın tüm egemen topraklarında düzenlenmesinin önemini de belirtti."

Kaynak: ANKA / Güncel

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