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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'le baş başa görüştü

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'le baş başa görüştüAZERBAYCAN, (DHA)- Azerbaycan'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile baş başa görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'le baş başa görüştü

AZERBAYCAN, (DHA)- Azerbaycan'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile baş başa görüşme gerçekleştirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan İlham Aliyev Azerbaycan DHA Güncel Haberler

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