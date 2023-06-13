Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'le baş başa görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'le baş başa görüştüAZERBAYCAN, (DHA)- Azerbaycan'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile baş başa görüşme gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'le baş başa görüştü
AZERBAYCAN, (DHA)- Azerbaycan'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile baş başa görüşme gerçekleştirdi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel