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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, TEKNOFEST 2023'te katıldıkları programın ardından Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'ne geçti.

Burada basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından iki lider birlikte fotoğraf çektirdi.

Görüşmede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve eşi Mihriban Aliyeva toplu fotoğraf da çektirdi.

Kaynak: AA / Mustafa Hatipoğlu - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Atatürk Havalimanı İlham Aliyev Güncel Haberler

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