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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile telefonda görüştü

AA - Zeynep Rakipoğlu - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefon görüşmesi yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefon görüşmesi yaptı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, görüşmede 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Türk halkına tebriklerini iletti.

15 Temmuz'da şehit olanlara rahmet, gaziliğe ulaşanlara afiyet dileyen Aliyev, FETÖ'nün darbe girişimine karşı Türkiye'nin devlet ve millet olarak ortaya koyduğu mücadelenin büyük bir kahramanlık örneği olduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in gösterdiği hassasiyet dolayısıyla memnuniyetini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Azerbaycan'ın iyi günde kötü günde sergilediği birlik ve beraberlikle gerçek bir kardeşlik dayanışması sergilediğini belirtti.

AA / Zeynep Rakipoğlu - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan İlham Aliyev Azerbaycan Güncel Haberler

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