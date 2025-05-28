Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'a gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Bağımsızlık Günü münasebetiyle özel uçak "TUR" ile Azerbaycan'ın Laçın şehrine gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Esenboğa Havalimanı'ndan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz ve Ankara Valisi Vasip Şahin uğurladı.

Erdoğan ile beraberinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Kürşat Zorlu, Ali İhsan Yavuz, Zafer Sırakaya, Hüseyin Yayman, Halit Yerebakan ve MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir de Azerbaycan'a hareket etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le bir araya gelmesi planlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, iki ülke ilişkilerinin yanı sıra güncel bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında fikir teatisinde bulunması öngörülüyor.

Ayrıca ziyaret kapsamında, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in katılımlarıyla "Türkiye-Azerbaycan-Pakistan Üçlü Zirvesi"nin 2. Toplantısı icra edilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Laçın Uluslararası Havalimanı'nın açılış törenine katılacak ve Azerbaycan Bağımsızlık Günü kültür etkinliğine iştirak edecek.