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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ayrım yapmadan 85 milyona saygı duyan, hesap veren, cesaretle hesap sorabileceğiniz parti ve ittifak arıyorsanız gelin AK...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ayrım yapmadan 85 milyona saygı duyan, hesap veren, cesaretle hesap sorabileceğiniz parti ve ittifak arıyorsanız gelin AK Parti ve Cumhur İttifakı'na katılın"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ayrım yapmadan 85 milyona saygı duyan, hesap veren, cesaretle hesap sorabileceğiniz parti ve ittifak arıyorsanız gelin AK Parti ve Cumhur İttifakı'na katılın" - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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