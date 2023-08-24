Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ayrım yapmadan 85 milyona saygı duyan, hesap veren, cesaretle hesap sorabileceğiniz parti ve ittifak arıyorsanız gelin AK...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ayrım yapmadan 85 milyona saygı duyan, hesap veren, cesaretle hesap sorabileceğiniz parti ve ittifak arıyorsanız gelin AK Parti ve Cumhur İttifakı'na katılın"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ayrım yapmadan 85 milyona saygı duyan, hesap veren, cesaretle hesap sorabileceğiniz parti ve ittifak arıyorsanız gelin AK Parti ve Cumhur İttifakı'na katılın" - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel