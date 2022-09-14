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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Aylık 250 lira ile 450 lira arasında değişen yurt ücretlerinde bu yıl da değişiklik yapılmayacağının müjdesini paylaşmak...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Aylık 250 lira ile 450 lira arasında değişen yurt ücretlerinde bu yıl da değişiklik yapılmayacağının müjdesini paylaşmak...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Aylık 250 lira ile 450 lira arasında değişen yurt ücretlerinde bu yıl da değişiklik yapılmayacağının müjdesini paylaşmak istiyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Aylık 250 lira ile 450 lira arasında değişen yurt ücretlerinde bu yıl da değişiklik yapılmayacağının müjdesini paylaşmak istiyorum."

Kaynak: AA / Ayşe Şensoy Boztepe - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Güncel Haberler

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