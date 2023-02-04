Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aydın'da toplu açılış töreninde konuştu: (2)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " Aydın'a son 20 yılda toplam 40 milyar lira tutarında kamu yatırımı yaptık." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Kent Meydanı'nda düzenlenen toplu açılış töreninde konuştu.

Son 20 yılda AK Parti hükümetlerinin Aydın'da yaptığı icraatları anlatan Erdoğan, " Aydın'a son 20 yılda toplam 40 milyar lira tutarında kamu yatırımı yaptık. Eğitimde şehrimize 3 bin 437 derslik kazandırdık. Gençlik ve sporda 11 bin kişi kapasiteli yükseköğrenim yurt binaları açtık. 40 adet spor tesisi yaptık. Hadi Aydın'da büyükşehir sende, ne yaptınız Aydın'a yaptıklarınızı bir görelim ya, ne yaptınız?" ifadelerini kullandı.

Sosyal yardımlarda Aydınlı ihtiyaç sahibi vatandaşlara 5 milyar lira tutarında kaynak aktardıklarını belirten Erdoğan, "Sağlıkta 4'ü hastane olmak üzere toplam 59 adet sağlık tesisi yaptık. Bünyesindeki 950 yatakla muhteşem bir eser olacak Aydın Şehir Hastanemizle birlikte 9 yeni sağlık tesisinin inşası devam ediyor." bilgisini verdi.

Çevre ve şehircilikte TOKİ eliyle 1668 konutu altyapısı ve iç yapısıyla beraber tamamlayıp vatandaşların hizmetine sunduklarını ifade eden Erdoğan, "1071 konutun inşası devam ediyor. Şimdi de ilk evimle Aydın'da 3 bin 327 konut daha inşa edecek, ilk arsamla 7 bin altyapılı arsa vereceğiz. Şehrimizde bugüne kadar 8 bin 929 riskli bağımsız bölümün kentsel dönüşümünü gerçekleştirdik. Aydın'da 4 millet bahçesi projemizden ikisini tamamladık. Diğerleriyle ilgili çalışmalar sürüyor." diye konuştu.

Ulaştırmada 114 kilometreden devralınan Aydın'ın bölünmüş yol mesafesini 381 kilometreye çıkardıklarını dile getiren Erdoğan, "İzmir-Aydın otoyolunu, Aydın çevre yolunu tamamlayarak trafiğe açtık. Yapımı devam eden Aydın-Denizli-Antalya otoyolunu, Aydın çevre yolu ayrımı ile Denizli çevre yolu ayrımındaki onarımı seneye tamamlıyoruz. Didim yat limanını tamamladık." bilgisini paylaştı.

Tarım, hayvancılık ve ormancılıkta Aydın'a 14 baraj, 12 gölet, 5 hidroelektrik santral, 7 arazi toplulaştırma, 30 sulama, 38 sulama tesisi ve 16 yeraltı depolama tesisi inşa ettiklerini söyleyen Erdoğan, "4 baraj daha inşa ediyoruz. İnşa ettiğimiz sulama projeleriyle 548 bin dekar zirai araziyi sulamaya açtık. Yapımı devam eden sulama tesisleriyle 297 bin dekar mümbit araziyi daha sulamaya açacağız. Aydınlı çiftçilerimize toplam 6,5 milyar lira tutarında tarımsal destek verdik." açıklamasını yaptı.

Sanayi ve teknolojide bir teknopark, 9 araştırma geliştirme merkezi ve 3 tasarım merkezi kurduklarını belirten Erdoğan, "Enerjide Aydın, Çine, Efeler, İncirliova, Kuşadası, Nazilli ve Söke'ye doğal gazı götürdük. Bunlarla kalmıyoruz, bugün de yatırım tutarı 1 milyar 68 milyon lirayı geçen 92 kamu projesinin ve 1 milyar 138 milyon liralık yatırımla tamamlanan 10 özel sektör tesisinin resmi açılışını gerçekleştiriyoruz." dedi.

Eğitimde inşası tamamlanan okullar ile 200 kişilik pansiyonun, gençlik ve sporda ilçelere yapılan sahalar ve sağlıkta ilçelere kazandırılan sağlık tesislerinin resmi açılışını yaptıklarını bildiren Erdoğan, "Tarımda DSİ tarafından inşası tamamlanan Çine sulaması drenaj kanallarını, Çine arazi toplulaştırma projelerini, Nazilli-Yakacık göletini ve diğer yatırımları resmen hizmete açıyoruz." diye konuştu.

Notlar

Alana "Bir doğru altı yanlışı götürür", "Bahar gelsin ovamıza incir, nar yiyeceğiz 14 Mayıs'ta Müdüre, 'Bay bay Kemal' diyeceğiz", "Durduracaklarmış durdurtmayız, yıkacaklarmış yıktırtmayız biz AK Kadınlar buradayız" ve "Menderes'i astınız, sesimizi kestiniz, tek Reis'e değil ki milletedir kastınız" ile üzerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve merhum Başbakan Adnan Menderes'in fotoğrafı üzerine "Yeter söz milletin, yeter söz Türkiye'nin" yazılı pankartlar asıldı.

Törene ayrıca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti Genel Başkan yardımcıları Hayati Yazıcı, Hamza Dağ ve Erkan Kandemir ile bazı AK Parti milletvekilleri katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'ndaki 27 Mayıs Müzesi ve Adnan Menderes Anıt Mezarı'na telekonferansla canlı bağlantı gerçekleştirdi.

Burada konuşan eski Milli Eğitim Bakanı merhum Ahmet Tevfik İleri'nin torunu AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, bulundukları salonda milletin başbakanı ile iki bakanın darbeciler tarafından şehit edildiğini söyledi.

Salona ilk geldiğinde ortaokulda genç bir delikanlı olduğunu belirten İleri, "Millete vurulan darbeden yaklaşık 60 yıl sonra dahi darbe sürecinden ve idamlardan sorumlu olanlar hala yaptıklarından dolayı milletten özür dilemekten ve hatalarını kabul etmekten acizler. Türkiye'nin geleceğine yönelik hiçbir milli vizyonu ortaya koyamayan bu zihniyet 60 yıl önce bulunduğu noktadan zerre kadar ilerleyebilmiş değil." dedi.

İstanbul Müftüsü Safi Arpaguş, Adnan Menderes Anıt Mezarı'nda dua etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından yapımı tamamlanan eser ve projelerin açılışı yapıldı.

Erdoğan, meydandan telekonferans yöntemiyle bağlandığı Koçarlı'daki Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar ve vatandaşlarla Koçarlı, Germencik, Köşk, Sultanhisar ve Yenipazar ilçelerine doğal gaz verme törenini gerçekleştirdi. Erdoğan, doğal gaz verme töreninde, "AK Parti bu. Bizde icraat var. Birileri de 'yedili masa'nın altından tekmeliyorlar birbirlerini. 14 Mayıs'ta bay bay Kemal ve arkadaşları diyor musunuz?" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aydın'da daha sonra yapımı tamamlanan eser ve projelerin toplu açılışını kurdele keserek yaptı.

(Bitti)