Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya çıkışı vatandaşlarla sohbet etti
AA - Melik Fırat Yücel - Güncel
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde cuma namazını kıldı, ardından Ayasofya Medresesi'nin açılışına geçti.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde cuma namazını kıldı, ardından Ayasofya Medresesi'nin açılışına geçti. Medreseye yürüyerek geçen Erdoğan, vatandaş ve turistlerle sohbet edip fotoğraf çektirdi.