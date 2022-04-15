Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya çıkışı vatandaşlarla sohbet etti - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya çıkışı vatandaşlarla sohbet etti

AA - Melik Fırat Yücel - Güncel
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde cuma namazını kıldı, ardından Ayasofya Medresesi'nin açılışına geçti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde cuma namazını kıldı, ardından Ayasofya Medresesi'nin açılışına geçti. Medreseye yürüyerek geçen Erdoğan, vatandaş ve turistlerle sohbet edip fotoğraf çektirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya çıkışı vatandaşlarla sohbet etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya çıkışı vatandaşlarla sohbet etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya çıkışı vatandaşlarla sohbet etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya çıkışı vatandaşlarla sohbet etti

AA / Melik Fırat Yücel - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Türkiye, Cami, Güncel, Haberler

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