Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya Başbakanı Nehammer ile bir araya geldi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avusturya Başbakanı Karl Nehammer ile görüştü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avusturya Başbakanı Karl Nehammer ile görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Madrid'de ikili temasları kapsamında Avusturya Başbakanı Nehammer ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konakladığı oteldeki görüşme basına kapalı gerçekleştirildi. Görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yer aldı. AA / Güncel Recep Tayyip Erdoğan Avusturya Madrid Güncel Haberler

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