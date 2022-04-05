Cumhurbaşkanı Erdoğan Avukatlar Günü'nü kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avukatlar Günü'nü kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hukuk sisteminin en önemli unsurlarından biri olan, hak arayışına rehberlik eden, adaletin tecelli etmesine katkı veren tüm avukatların 5 Nisan Avukatlar Günü'nü tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.