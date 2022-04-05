Cumhurbaşkanı Erdoğan Avukatlar Günü'nü kutladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan Avukatlar Günü'nü kutladı

AA - Enes Kaplan - Güncel
 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan Avukatlar Günü'nü kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avukatlar Günü'nü kutladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avukatlar Günü'nü kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hukuk sisteminin en önemli unsurlarından biri olan, hak arayışına rehberlik eden, adaletin tecelli etmesine katkı veren tüm avukatların 5 Nisan Avukatlar Günü'nü tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

AA / Enes Kaplan - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, Avukatlar Günü, cumhurbaşkanı, Hukuk, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title