Haber : Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Avrupalılar 'kışı nasıl geçireceğiz' diye kara kara düşünürken biz şimdiden enerji arz güvenliğimizi garantiye alacak... - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Avrupalılar 'kışı nasıl geçireceğiz' diye kara kara düşünürken biz şimdiden enerji arz güvenliğimizi garantiye alacak...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Avrupalılar 'kışı nasıl geçireceğiz' diye kara kara düşünürken biz şimdiden enerji arz güvenliğimizi garantiye alacak...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Avrupalılar 'kışı nasıl geçireceğiz' diye kara kara düşünürken biz şimdiden enerji arz güvenliğimizi garantiye alacak stratejik çalışmalar yürütüyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Avrupalılar 'kışı nasıl geçireceğiz' diye kara kara düşünürken biz şimdiden enerji arz güvenliğimizi garantiye alacak stratejik çalışmalar yürütüyoruz."

AA / Sefa Şahin - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Güncel Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
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