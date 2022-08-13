Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Avrupalılar 'kışı nasıl geçireceğiz' diye kara kara düşünürken biz şimdiden enerji arz güvenliğimizi garantiye alacak... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Avrupalılar 'kışı nasıl geçireceğiz' diye kara kara düşünürken biz şimdiden enerji arz güvenliğimizi garantiye alacak stratejik çalışmalar yürütüyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Avrupalılar 'kışı nasıl geçireceğiz' diye kara kara düşünürken biz şimdiden enerji arz güvenliğimizi garantiye alacak stratejik çalışmalar yürütüyoruz." Güncel AA / Sefa Şahin Recep Tayyip Erdoğan Güncel Haberler

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