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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Avrupa ve dünyanın değişik yerlerinden yatırım için kapımızı çalanlar var. Şu an 20 milyar dolar gibi Türkiye'de yatırım...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Avrupa ve dünyanın değişik yerlerinden yatırım için kapımızı çalanlar var. Şu an 20 milyar dolar gibi Türkiye'de yatırım...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Avrupa ve dünyanın değişik yerlerinden yatırım için kapımızı çalanlar var. Şu an 20 milyar dolar gibi Türkiye'de yatırım yapma konumunda olan firmalar var."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Avrupa ve dünyanın değişik yerlerinden yatırım için kapımızı çalanlar var. Şu an 20 milyar dolar gibi Türkiye'de yatırım yapma konumunda olan firmalar var."

Kaynak: AA / Ali Kemal Akan - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Güncel Haberler

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