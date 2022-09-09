Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Avrupa ve dünyanın değişik yerlerinden yatırım için kapımızı çalanlar var. Şu an 20 milyar dolar gibi Türkiye'de yatırım...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Avrupa ve dünyanın değişik yerlerinden yatırım için kapımızı çalanlar var. Şu an 20 milyar dolar gibi Türkiye'de yatırım yapma konumunda olan firmalar var."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Avrupa ve dünyanın değişik yerlerinden yatırım için kapımızı çalanlar var. Şu an 20 milyar dolar gibi Türkiye'de yatırım yapma konumunda olan firmalar var."
Kaynak: AA / Ali Kemal Akan - Güncel