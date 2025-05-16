Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu 6. Zirvesi'ne katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu 6. Zirvesi'ne katıldı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk'un Başkenti Tiran'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu 6. Zirvesi'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk'un Başkenti Tiran'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu 6. Zirvesi'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvenin yapıldığı İskender Bey Meydanı'nın girişinde Arnavutluk Başbakanı Edi Rama tarafından karşılandı.

Arnavutluk Başbakanı Rama, Erdoğan'a zirvenin oturumlarının yapılacağı Opera Binası'na kadar eşlik etti.

Bu sırada basın mensuplarının, Rusya-Ukrayna görüşmeleriyle ilgili yönelttiği soruya Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kardeşimle (Edi Rama) beraber, Arnavutluk'tan tüm dünyaya barışı seslendireceğiz." karşılığını verdi.

Erdoğan, zirve oturumlarının yapılacağı Opera Binası'nda, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani'nin de aralarında olduğu liderle ayaküstü bir süre sohbet etti.

Zirvenin açılış programında Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile yan yana oturdu.

Açılış programının ardından liderler, aile fotoğrafının çekileceği alana geçti. Erdoğan, fotoğraf çekiminden önce Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile ayaküstü sohbet etti.

Burada çekilen aile fotoğrafında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağında İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, solunda ise Almanya Başbakanı Merz yer aldı.

Erdoğan ve diğer liderler daha sonra günün anısına Avrupa Siyasi Topluluğu'nun logosunun bulunduğu panoyu imzaladı.

Kaynak: AA / Özcan Yıldırım - Güncel
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