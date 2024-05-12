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Cumhurbaşkanı Erdoğan, altın madalya kazanan Mete Gazoz'u tebrik etti

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Mete Gazoz'u telefonla arayarak tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Mete Gazoz'u telefonla arayarak tebrik etti.

Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya'da düzenlenen Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda birinci olan milli okçu Mete Gazoz'u telefonla arayarak başarısını kutladı.

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Mete Gazoz Spor Güncel Haberler

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