Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan A Milli Futbol Takımına tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Letonya'yı 4-0 yenerek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan A Milli Futbol Takımını tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Letonya'yı 4-0 yenerek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan A Milli Futbol Takımını tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan A Milli Futbol Takımını tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan yapmış olduğu paylaşımda, "2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan A Milli Futbol Takımımızı yürekten tebrik ediyor, turnuvada millilerimize şimdiden başarılar diliyorum" ifadelerine yer verdi. - ANKARA