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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Avrupa'nın ve Birleşmiş Milletler kurumlarının insanlığa karşı suç teşkil eden bu acımasızlıklara artık bir 'dur' demesinin...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Avrupa'nın ve Birleşmiş Milletler kurumlarının insanlığa karşı suç teşkil eden bu acımasızlıklara artık bir 'dur' demesinin...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Avrupa'nın ve Birleşmiş Milletler kurumlarının insanlığa karşı suç teşkil eden bu acımasızlıklara artık bir 'dur' demesinin vakti çoktan gelmiştir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Avrupa'nın ve Birleşmiş Milletler kurumlarının insanlığa karşı suç teşkil eden bu acımasızlıklara artık bir 'dur' demesinin vakti çoktan gelmiştir."

Kaynak: AA / Eda Özdener - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Birleşmiş Milletler Güncel Haberler

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