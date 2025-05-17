Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa'nın en büyük fizik tedavi hastanesinin açılışını yapacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa'nın en büyük fizik tedavi hastanesi İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin açılışını gerçekleştirecek.

"Erdoğan Dijital Medya" hesabından yapılan açıklamada, bugün açılışı yapılacak hastanenin ?Avrupa'nın en büyük fizik tedavi hastanesi olduğu belirtildi.

Hastanenin, 102 bin 500 metrekarelik kapalı alana ve 705 yatak kapasitesi ile 88 poliklinik odasına sahip olduğu ifade edildi.

Açıklamada, hastaneye ait fotoğraflara da yer verildi.